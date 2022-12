L’addio di Messi dopo la finale | «Quella di domenica sarà la mia ultima partita in un Mondiale»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Leoieri sera ha trascinato l‘Argentina inai Mondiali in Qatar,la vittoria contro la Croazia per 3-0. Una prestazione di altissimo livello,del campione argentino, che a 35 anni dimostra di non aver perso neanche un briciolo della sua classe e delle sue intuizioni. Ma18 dicembre, contro la vincente tra Marocco-Francia, giocherà la suacon la maglia dell’Argentina in una Coppa del mondo. L’annuncio che ha gelato i tifosi – ma che era anche nell’aria, per ragioni anagrafiche – è arrivato al termine proprio dei 90 minuti che hanno consegnato all’Argentina la sua sestapersa nel 2018 contro la Germania. «Mancano molti anni al ...