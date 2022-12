La transizione energetica entra nel dibattito pubblico | è ora di fare sul serio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) di Massimo Falchetta Lainizia adre nel. Prendendo sulla cosa occorre azzerare il consumo di combustibili fossili entro il 2050 (cioè entro 28 anni); con una prima fase entro il 2030, fra 8 anni. Ma ora c’è anche un limite “hard”: lo stop imposto all’importazione di gas dalla Russia, per motivi bellici. Praticamente subito. Sostituire i fossili significa sostituirli con energia rinnovabile o nucleare. La fissione nucleare in Italia è sostanzialmente interdetta da tempo, mentre è ancora lontana dalla fase commerciale la fusione. Rimangono le fonti rinnovabili (eolica e fotovoltaica) divenute commercialmente mature al punto da essere oggetto di forti investimenti da parte della finanza internazionale. I piani del governo parlano di ...

di Massimo Falchetta Lainizia ad entrare nel dibattito pubblico. Prendendo sul serio la cosa occorre azzerare il consumo di combustibili fossili entro il 2050 (cioè entro 28 anni); con una prima fase ......limita la crescita della spesa primaria corrente finanziata a livello nazionale e prevede di finanziare gli investimenti pubblici per laverde e digitale e per la sicurezza. ...BRUXELLES Via libera della Commissione europea alla manovra finanziaria del governo Meloni. Oggi, al termine di una procedura scritta nell’ambito del cosiddetto processo del semestre ...Gli Stati Uniti annunciano che per la prima volta hanno creato più energia con la fusione nucleare di quanta serve a innescare il processo ...