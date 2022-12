La storia della classifica delle dottorande “hot” all’università di Palermo | «Fuori il patriarcato dagli atenei»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Unahot. Fatta circolare da un collega e denunciata tramite lettera anonima. Comincia così lache ha coinvolto l’università di. Il caso risale al febbraio scorso, ma è venuto alla luce dopo le proteste di Non una di Meno –. Un dottorando di ricerca del dipartimento Seas (scienze economiche, aziendali e statistiche) stila unacolleghe «in base alla bellezza fisica». Viene segnalato al coordinatore del dottorato che lo costringe a scusarsi con le persone citate nella lista. E chiede anche alle interessate se intendono procedere con la segnalazione per il procedimento disciplinare. Non riceve indicazioni in questo senso e considera chiusa la vicenda. La prorettrice all’Inclusione ...