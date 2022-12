La Spagna non ha controllato un assassino Il padre di Niccolò Ciatti sul latitante

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Confermata la condanna a quindici anni per Raoul Bissoultanov, che però risulta ancora, e ildella vittima non ha lesinato critiche alle autorità spagnole: "Il vero condannato? Mio figlio"

Il Manifesto

... le Nazionali eliminate hanno quasi tutte deciso di cambiare selezionatore: è il caso della... Il tecnico Fernando Santos, finito al centro di feroci critiche esolo per la gestione di ...Medicine ritirate insolo Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, l'EMA, l'agenza per il farmaco europea, ha concordato con l'Aemps, Agenzia spagnola per i medicinali e i ... Spagna e Marocco non indagano su Melilla | il manifesto L'attaccante del Barcellona e della Spagna a pranzo alla "Villetta", storico ristorante a Piramide. Dal menù al calcio, cronaca di un pranzo speciale ...Operazione antidroga nel salernitano, 19 persone coinvolte ma si cerca ancora un uomo di Agropoli localizzato in Spagna ...