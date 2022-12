La sceneggiatura di Francia-Marocco affidata a Bernardo Bertolucci

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Non so se apiacesse il football. Di certo gli piaceva molto di meno che al suo amico Pier Paolo Pasolini, che il calcio lo aveva sempre in primo luogo praticato, da ragazzo a Bologna – "I pomeriggi che ho passato a giocare a pallone sui Prati di Caprara sono stati indubbiamente i più belli della mia vita. Mi viene quasi un nodo alla gola, se ci penso" –, da giovanotto nei tornei estivi e giovanili in Friuli, con la maglia della Sas Casarsa e della Sangiovannese; e poi, da intellettuale, analizzato e interpretato come fenomeno culturale: "Il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo". Sarà forse stato per questo, per colmare quel gap agonistico ed esistenziale cheinsieme al suo mentore di un tempo – nel 1961,, non appena ventenne, era stato assistente del ...