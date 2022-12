(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Alla fine del 2022, in Iran, si è formata unadicon un incarico formale nel circuitoinformazioni ufficiali e un lavoro vero, nascosto e sotterr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

La Harth ha spiegato che "con questadi stazioni di poliziala Cina promulga un sistema di repressione transnazionale pensato per vessare i dissidenti e imporre il silenzio a chi ...... guardia giurata che nel tempo libero cacciava di frodo e in casa aveva una macelleria...in seguito ad alcune verifiche con i tecnici dell'Enel hanno rilevato l'attacco abusivo alla... La rete clandestina delle giornaliste di Teheran Lottare e sparire nel giorno del compleanno. La storia di Maryam Vahidian odiata dal regime e le college di Shargh: "Ha sempre fatto vedere le sue trecce in strada e in redazione" ...(Agenzia Vista) Torino, 06 dicembre 2022 Smantellata a Torino un'organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con l'operazione della Guardia di finanza denominata "Terra Pr ...