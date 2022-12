La reazione furiosa di Riccardo Fogli dopo la squalifica | ha spaccato una chitarra?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Non mancano sui social le indiscrezioni su quello che sarebbe successo nella casa del Grande Fratello VIP 7 e fuoriladi. E’ bene ricordare che questa situazione delle bestemmie, sfugge ogni anno di mano alla produzione del reality. Che non sia piacevole sentire delle bestemmie o delle espressioni blasfeme è certo, ma ci sono anche molte altre parole che fanno altrettanto male e che però non portano alladei concorrenti. Forse sarebbe il caso, come ripetiamo da anni, di rivedere il regolamento. Tra l’altro, converrebbe farlo anche perchè spesso, diventano virali dei video con espressioni di questo genere che però non portano a nessuna. Video che poi finiscono nelle mani di chi invece viene “fatto fuori” e che tornano a essere usati ...