La Primavera femminile chiude con un pareggio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Termina 0-0 l’ultima sfida del 2022 della: contro la Lazio le giovani viola portano a casa un punto e salutano l’anno in maniera positiva.Va così in archivio anche la 10° Giornata, con la Fiorentina al 5° posto solitario in classifica. A guidare il Campionato1 è la Roma, prossima avversaria della Fiorentina al rientro dalla sosta natalizia. Per questa supersfida a Firenze le ragazze di Mister Ricci dovranno farsi trovare pronte contro la corazzata giallorossa che al momento si trova in striscia positiva. Appuntamento dunque al 15 Gennaio per un mese impegnativo in cui inizieranno a delinearsi le gerarchie del Campionato.RISULTATIParma-Napoli 1-1Roma-Tavagnacco 4-0Inter-Verona 1-2Lazio-Fiorentina 0-0San Marino Academy-Juventus 1-3Sassuolo-Milan 1-2CLASSIFICA26 Roma25 Juventus22 Milan21 Inter14 Fiorentina ...