La perla di Odessa al freddo e al gelo ricorda Sarajevo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nell’estate abbagliante trascorsa a, mi tenevo addosso come un’ombra tetra il ricordo dellaassediata e dei suoi inverni gelidi e affamati, senza gas, senza luce, senza acqua. “Nema plin, nema struje, nema voda” – lo si ripeteva ormai come una litania di umor nero. Aera estate, il suo sole famoso splendeva, erano arrivati missili sporadici, c’era la luce, c’era il gas, c’era l’acqua, veniva raccolta per trasportarla in bottiglie e taniche a Mykolaiv, dove l’acqua mancava e le bombe erano e sono quotidiane. Oraha il suo inverno die di buio. La guerra vile – e criminale – della Russia in ritirata ha trovato la sua arma prediletta. Ci sono dei generatori in funzione. Servono a far reggere reparti di ospedali, qualche ufficio e negozio pubblico, qualche locale privato ...