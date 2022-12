La nuova vita «super felice» di Ellen Pompeo lontano da Grey’s Anatomy

Leggi su amica

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)ha spiegato perché ha lasciato, dopo 19 anni, Grey’s. E cosa le riserva il futuro. Non solo dedicare più tempo ai suoi tre figli, ma cimentarsi anche con un nuovo personaggio. Quello protagonista della miniserie Orphan. Ma i fan della dottoressa possono stare tranquilli: Meredith Grey tornerà molto presto… Foto Ansa Sollievo. Eccitazione. Felicità. Riposo. Non necessariamente in quest’ordine, ma sono i pensieri dida quando ha lasciato il set di Grey’s. Dopo 19 stagioni nei panni della dottoressa Meredith Grey. Unalunghissima per un attore. E ora che il camice bianco è sttao riposto nell’armadietto, la suasta per cominciare.