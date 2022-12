La moglie di Grant Wahl | Morto per cause naturali

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ore 14,50 - La vedova del giornalista statunitense deceduto nel corso di Olanda-Argentina ha pubblicato gli esiti dell'autopsia, giornalista americanoin Qatar mentre stava lavorando nel corso di Olanda-Argentina, è deceduto per un malore e non c'è altra spiegazione. A renderlo noto è stata la vedova che in un lungo comunicato ha ringraziato la Fifa e le autorità per il sostegno e ha poi reso noti i risultati dell'esame autoptico realizzato sul corpo dell'uomo: "L'autopsia è stata eseguita dall'ufficio del medico legale di New York City.per la rottura di un aneurisma dell'aorta ascendente a crescita lenta e non rilevato con emopericardio. La pressione al torace che ha sperimentato poco prima della sua morte potrebbe aver rappresentato i sintomi iniziali. Nessuna quantità ...