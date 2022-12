La migliore amica di Barbara D’Urso rivela | “A casa non riesce a trattenere le lacrime e sfoga tutto nel pianto”

Una cara, ispirazione e sorella. Non ci sono parole che posso usare per trasmettere quanto sia magica. È l'incarnazione ambulante di Wonder Woman nella vita reale ed è una personadi ...' Io e la miasiamo tornate nel nostro amato appartamento sulla spiaggia dopo oltre 20 anni! ' ha scritto la star a corredo delle immagini. Si tratta di un appartamento a Hermosa Beach ...Un lato inedito, quello svelato dalla migliore amica di una delle conduttrici più amate d’Italia, ovvero Barbara D’Urso. In un’intervista a Novella 2000, l’amica ha parlato di una Barbara diversa da q ...Monteprandone - Numeri da capogiro per le quattro proiezioni del film “L’eroe invisibile” andate in scena sabato e domenica nell’auditorium del Centro Pacetti di Centobuchi; circa quattrocento persone ...