La manovra passa l' esame della Ue ma ci saranno migliorie

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Non è mai facile in politica essere oggettivi; attenzione, non si dice «onesti», vocabolo molto, troppo pesante, ma almeno essere oggettivi nel valutare le cose dovrebbe essere il minimo. Altrimenti diventa scorrettezza. Stamane l’Europa ha dato il suo atteso giudizio sullaEconomica del Governo Meloni. Inutile girarci troppo intorno; scrivere nero su bianco che «Nel complesso, la Commissione ritiene comunque che il progetto di bilancio dell'Italia sia in linea con gli orientamenti contenuti nella raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 2022» è l’inequivocabile prova di una promozione. Nessuna bocciatura quindi, come auspicavano diversi «gufi» dell’opposizione. Anzi. La promozione ottenuta dal nostro paese non è certo scontata; sono numerosi i pesi per cui la Commissione ha dato parere negativo. «Questo risultato è una grande soddisfazione. - è il commento ...