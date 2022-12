La magia del Natale arriva a Tarquinia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)– e la guida turistica Claudia Moroni accompagnerà i visitatori alla scoperta degli artisti tarquiniesi contemporanei, dell’arte etrusca e degli angoli più suggestivi del centro storico seguendo l’itinerario del presepe vivente. Dal 27 dicembre all’8 gennaio, ogni mattina alle 10, sarà possibile partecipare alle visite guidate per ammirare le tombe dipinte della necropoli etrusca dei Monterozzi, dichiarata nel 2004 patrimonio mondiale dell’umanità, e i capolavori del Museo Archeologico Nazionale di, tra cui capolavori come l’altorilievo dei Cavalli Alati e il gruppo scultoreo del Dio Mitra. “È una visita guidata combinata – spiega la guida turistica Claudia Moroni -. Si possono visitare insieme la necropoli e il museo o scegliere se l’una o l’altro. In ogni caso non si rimarrà delusi dalla bellezza dell’arte etrusca”. “Aspettando ...

Napoli da Vivere

... lasciandoli - direbbe un poeta risorgimentale - nella vigna a far da pali, la scambiereste una similecon i due pur bellissimi golcelebrato e strapagato Mbappé contro la Polonia Noi ...Ricreare ladelle feste nelle case degli italiani - per 6 ore ogni giorno - porta il ... ulteriori fili di luci LED per l'allestimentopresepe . Tutta questa illuminazione, calcola ... La Magia del Natale dopo 50 anni riaccende il Rione Terra a Pozzuoli con luminarie, mercatini ed eventi La marocchina “genovese” si è lasciata alle spalle il passato e oggi gestisce col compagno un ristorante di Albaro, il “Life”. E stasera sogna di tornare a ...Come potrebbe essere, scritte e riscritte le trame di cento western dalla parte dei cowboy, esordire con un film pensato dalla parte degli indiani Come potrebbe essere, dopo una vita da guardia (o me ...