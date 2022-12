La libertà di girare armati si schianta sul modello americano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La strage di domenica scorsa a Fidene fa riecheggiare nelle menti i tanti morti americani, vittime di un sistema in cui l’accesso alle armi è estremamente facile e in cui ci si culla nell’illusione di una sicurezza personale fatta dalla detenzione di una pistola, o di un fucile in casa. Che poi questi siano usati in un giorno di ordinaria follia per andare in una scuola e uccidere dei bambini, come accaduto tante volte, è tutta un’altra storia. Troppo facile nel nostro Paese procurarsi una pistola. Ma per le destre questo sistema va bene così Ma noi siamo in Italia, più precisamente nella periferia nord-est di Roma, dove sono state ammazzate tre donne – una lotta ancora tra la vita e la morte – e dove il computo dei morti poteva essere decisamente più alto: il killer in tasca aveva un centinaio di munizioni. La drammaticità del caso apre dunque una riflessione sul possesso e sulla ...