La Francia raggiunge l’Argentina in finale | cinque takeaway dal giorno 25 della Coppa del Mondo 2022

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Marocco potrebbe essere stato la scelta del popolo dopo una serie di prestazioni coraggiose, ma laè arrivata alle finali consecutivedel. I Bleus non sono stati magnifici nella vittoria, ma avevano la potenza di fuoco che gli altri non avevano quando si trattava di trovare una via attraverso l’ostinata linea di fondo del Marocco. Il risultato significa cheaffronterà lanelladeldi domenica. Ecco ipunti ...