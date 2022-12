La foto del primo ministro polacco davanti a un busto di Stepan Bandera è falsa

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il 28 novembre 2022 su Facebook è stata pubblicata unache mostra due uomini di spallea un. L’immagine è accompagnata da questo commento: «IlMorawiecki a Kiev ha reso omaggio a. “Il ricordo di questo grande guerriero rimarrà per sempre nei nostri cuori.è sempre stato un grande amico del popolo”, ha dichiarato Morawiecki». Il contenuto oggetto di analisi utilizza un’immagine alterata per veicolare una notizia. Il riferimento è al politico nazionalista ucraino, che dopo aver collaborato con i nazisti durante la seconda guerra mondiale fu da questi internato come ...

reattore nucleare sperimentale di Anguillara, in provincia di Roma. La fusione nucleare in Italia: la ricerca e quando sarà disponibile. In Italia si fa ricerca sulla fusione nucleare nel ......trailer si nota la volontà della produzione di riprodurre fedelmente le atmosfere e le location... FOTOGALLERY @101 Studios Continua gallery %srimanenti Serie TV Le migliori serie TV da vedere ...Faceva l'intrattenitrice a Gardaland e in contemporanea, fuori dall'orario di lavoro, pubblicava foto osè su OnlyFans, poi i suoi capi l'hanno scoperta e non le ...Elodie ha conquistato i fan dei social con i primi scatti del suo nuovo album, Ok. Respira. Il 10 febbraio 2023 uscirà il nuovo album di Elodie, intitolato Ok. Respira. Il disco è stato anticipato da ...