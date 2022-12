La Federal Reserve alza i tassi dello 0 | 5% Costo del denaro mai così alto dal 2007

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La banca centrale statunitense hato ildeldi 50 punti base (0,5%) portando inell’intervallo tra 4,25 e 4,5%. Il livello deiè ora sui valori più elevati dal. La decisione è in linea con le attese degli analisti. Ieri è stato comunicato il dato sull’inflazione Usa che in novembre è scesa al 7,1% dal 7,7% di ottobre. Una dato è migliore delle previsioni che ha indotto a sperare che lapossa rallentare la sua stretta monetaria. La banca centrale infatti stando iper contrastare le corsa dei prezzi al consumo.ndo ildel, e dunque gli interessi che si pagano per un prestito, diminuisce la ...

Prosegue in territorio positivo la seduta a Wall Street, in attesa della. Ieri, seduta in rialzo dopo il rallentamento dell'inflazione: la crescita annuale dei prezzi al consumo negli Stati Uniti e' passata dal 7,7% di ottobre al 7,1% a novembre, contro ...Si tratta del settimo rialzo dei tassi consecutivo IlOpen Market Committee (Fomc), l'organismo dellaresponsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, ha annunciato un aumento dei tassi d'interesse di 50 punti base al 4,25 - 4,5%, il livello più alto in 15 anni. Si tratta del ... Wall Street resta al palo in attesa della Federal Reserve A distanza di poche ore la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea sono chiamate a un nuovo rialzo dei tassi. Una buona notizia c'è e arriva dagli Stati Uniti: martedì il dato sull'indice dei ...Rispettando le attese dei mercati, la Federal Reserve ha deciso per un aumento di 50 punti base dopo tre rialzi consecutivi di 75 punti base La Federal Reserve ha alzato il tasso di interesse di rifer ...