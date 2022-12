La Conferenza Stampa | Pierluigi Pardo è il protagonista della puntata disponibile su RaiPlay dal 14 dicembre

TRT

Il tecnico della Croazia Dalic ha parlato inal termine della partita persa contro l'Argentina nella semifinale della Coppa del Mondo in Qatar. I croati si giocheranno ora la finale per il terzo/quarto posto contro la perdente ...La notizia è diventata ufficiale oggi pomeriggio, a seguito delladel Doe tenutasi a Washington D. C. "Il National Laboratory fa la storia realizzando l'accensione per la fusione ... Putin non farà la conferenza stampa di fine anno Oggi 14 dicembre alle 16, nel corso di una conferenza stampa presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, saranno presentate due proposte di legge volte ad attuare, in ottemperanza al dettato cost ...Bombe buone della Nato e cattive della Russia Riguardo ai bombardamenti da parte dei russi delle reti energetiche ucraine, vorrei ricordare la risposta dell’allora Segretario della Nato, Jamie Shea, i ...