La condanna di Antonio D’Alì e la ragnatela di poteri occulti che ha governato cinquant’anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) A cento anni dalla Marcia su Roma, gli “eredi del Duce” sono al governo. A cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer la sinistra in Italia e in Europa è scossa dal prepotente ritorno della “questione morale”. In questo quadro la notizia della sentenza definitiva diper concorso esterno in associazione mafiosa a carico di, già senatore e potente sotto segretario all’Interno, incoraggia gli sforzi di chi non si sia fino a qui arreso alla disperazione. A conclusione di un lungo e tormentato itinerario giudiziario è dunque finalmente arrivata perla certificazione di aver sostenuto per decenni Cosa Nostra mettendo a disposizione del sodalizio criminale risorse economiche e politiche. Come ricorda sul suo blog Rino Giacalone, attento e tenace giornalista trapanese che alla vicenda ha ...