La Commissione Ue promuove la Manovra ma con riserve

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Laeuropealaitaliana su conti, spesa e caro energia, ma la boccia nella lotta all’evasione, con preciso riferimento ai pagamenti elettronici e al tetto del contante. LaUeladel Governo Meloni sui conti ma la boccia per quanto riguarda la lotta all’evasione “Il presente parere rileva che, nel complesso, il Dpb aggiornato dell’Italia – si legge nella nota dellaUe – è in linea con le raccomandazioni del Consiglio del luglio 2022: l’Italia limita la crescita della spesa primaria corrente finanziata a livello nazionale e prevede di finanziare gli investimenti pubblici per la transizione verde e digitale e per la sicurezza energetica”. “Sebbene l’Italia abbia adottato rapidamente misure in risposta ...