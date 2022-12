La chef cosentina Denisia Congi nell' Albo d' Oro dei Cuochi categoria Giovani

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Essere premiatia prima edizione dell'd'Oro deiè innanzitutto un riconoscimento di altissimo valore e importanza, che la Federazione Italianaha creato per assegnare un premio ...

" Sono gioiosa e profondamente grata a chi ha inteso premiare la mia attività e assegnarmi questo importante riconoscimento - ha dichiarato a caldo lasangiovannese , Denisia Congi - , a partire ...