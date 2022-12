Kyrgios | al Roland Garros per amore | ' Costeen vuol vedere Parigi'

Poche leve sono efficaci come l'amore per una donna, anche se questo "costa" un viaggio a Parigi per giocare ilGarros. Guardate Nick: fino a qualche mese fa non prendeva nemmeno in considerazione l'ipotesi di affrontare il viaggio verso la capitale francese per scendere in campo sullo Chatrier o ......spagnolo ha lasciato tutti a bocca aperta aggiudicandosi gli Australian Open e ilGarros, ...strappo agli addominali rimediato nei quarti gli ha impedito di scendere in campo contro Nick. ...I premi di fine stagione sono stati, in parte, assegnati: Atp e Wta hanno lanciato delle nomination per premiare alcuni giocatori che si sono distinti in questo 2022. Se la Wta ha già dichiarato le pr ...Nick Kyrgios ha dichiarato che sarà presente al Roland Garros 2023 esclusivamente per accontentare la fidanzata.