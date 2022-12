Kiev | nuovo attacco russo | due edifici amministrativi distrutti | nessuna vittima Zelensky | ”Abbiamo abbattuto 13 droni”

Pioggia di aiuti aL'impatto, dal quale non risultano danni a persone o cose, è avvenuto in ... "Ilcaccia da combattimento". C'è l'accordo tra Italia, Regno Unito e Giappone Fabio Antonio ......sul cambio di rotta in tema di immigrazione e ribadisce il pieno sostegno dell'Italia a. La ... mentre è netto il no del Movimento 5 stelle e di Sinistra e Verdi alinvio di armi. Con uno '...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-18b888c9-a84f-bb38-6b98-b97438538b ...L'attacco segue le indiscrezioni dei media secondo cui Washington starebbe finalizzando un piano per inviare a Zelensky i missili per la difesa aerea Patriot ...