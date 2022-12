Katia Follesa e il marito Angelo Pisani come Sonia Bruganelli e Bonolis | «Abbiamo case separate» | è crisi? La verità

Tags: aisanuccetelli alexnuccetelli antonellamosetti gfvip grandefratellovip tv Articolo precedente La coppia di comicie Angelo Pisani rivelano il segreto del loro rapporto: ''E' l'...... maè la mia famiglia a prescindere. E so che sarà sempre e solo lei. Sono consapevole di ... 'Sono capricorno e di origine sarda - continua- : di solito quello che desidero alla fine lo ...Katia Folesa e Angelo Pisani, genitori di Agata, hanno confessato quale sarebbe il segreto della loro unione felice.“Bulli Stop – Christmas Show” è il titolo dello spettacolo by Luca Tommassini che si terrà il 19 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Conciliazione (Via ...