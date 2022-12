Kaleidoscope | il trailer della serie non lineare di Netflix

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Arriva ildi, l'attesissimai cui episodi potranno essere guardati in ordine sparso. Ildiè qui. Lo showuscirà il 1° gennaio 2023 e sta facendo largamente parlare di sé grazie alla sua struttura narrativa non. In sostanza, gli otto episodi disponibili potranno essere guardati in ordine sparso e porteranno sempre a un unico finale. Non ci saranno quindi molteplici scenari possibili come in Black Mirror: Bandersnatch, il film interattivo connesso allaBlack Mirror, ma lo spettatore avrà comunque la possibilità di personalizzare la propria esperienza dando precedenza a una prospettiva o un'altra. Lo show ha un'anima crime e action, dato che racconterà di un ...

BadTaste.it TV

Che ne pensate deldiLasciate un commento!Creata da Eric Garcia , Caleidoscopio (titolo originale) è la serie TV originale Netflix liberamente ispirata a una storia vera: quella della ...Caleidoscopio trama Caleidoscopio... Kaleidoscope: il trailer della serie Netflix dall'originale approccio narrativo | TV Arriva il trailer di Kaleidoscope, l'attesissima serie Netflix i cui episodi potranno essere guardati in ordine sparso.Here’s what kept the world of cinema and web buzzing today Spider-Man: Across the Spider-Verse, Ginny & Georgia Season 2, Kaleidoscope and TJMM. The trailer of Sony Pictures’s upcoming animated film ...