Juventus Women vs Zurich Women – notizie sulla squadra e possibili formazioni

Risultati dei posticipi della 12ª giornata di Serie A Tim 2022/23 Sampdoria - Como0 - 1 26' Karlernäs (C) Roma -2 - 4 2' Serturini (R), 14' Beerensteyn (J), 38' Girelli (J), 49' ...Il successo contro la Roma ha riaperto la corsa scudetto in Serie A femminile, ma è il prossimo match con lo Zurigo a nascondere un traguardo a suo modo storico e inaspettato: lapuò conquistare con una vittoria nel prossimo match di's Champions League il nono posto del ranking Uefa, dunque mettersi a un passo da quello che neanche un anno e mezzo fa era ...La Juventus Women giovedì alle 18:45 affronterà lo Zurigo in Women’s Champions League. L’arbitro del match dello Stadium sarà la tedesca Riem Hussein, coadiuvata ...Vocegiallorossa.it foto di Daniele Buffa/Image Sport Attraverso il canale Twitch ufficiale, in casa Juventus Women è Cecilia Salvai a fare il punto della situazione. Queste le sue parole, riprese da t ...