Juventus sogna | Marotta - Giuntoli | doppio colpo bianconero Rumors

La soluzione interna è rappresentata da Giovanni Manna , ora alla guida dellaUnder 23. In caso di rivoluzione, si parla di Cristiano Giuntoli , autore del Napoli che viaggia a ritmo ...TORINO - C'è spazio anche per Paulo Dybala, nell'Argentina chedi conquistare la terza stella in Qatar . Lionel Scaloni ha infatti regalato alla Joya - così ...Qatar l'ex attaccante dellaNuove voci in chiave Juventus per il 2023. Oltre ad Alessandro Del Piero come possibile vice-presidente, resta caldo nei rumors il nome di Beppe Marotta come ad di ritorno dall'Inter (anche se siamo a ...L'attaccante della Roma è stato mandato in campo da Scaloni nel quarto d'ora conclusivo della semifinale con i croati ...