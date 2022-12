Juventus | si ferma Bonucci | verrà rivalutato tra 10 giorni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Allenamento mattutino fra esercitazioni tecniche individuali in campo e lavoro sulla forza in palestra per ladi Massimiliano Allegri, che prepara l’amichevole di sabato contro l’Arsenal. Match a cui non prenderà parte Leonardo. La società bianconera fa sapere che gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina il calciatore, in seguito a un problema riferito al termine dell’allenamento di ieri, hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10. SportFace.