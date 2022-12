Juventus | apprensione per le condizioni di Chiesa | le ultime

Scende Vlahovic, salgono Kean e Chiesa. Ecco il borsino con le ultime quotazioni bianconere. Laè inper Vlahovic, sempre alle prese con quell'avversario subdolo che è la pubalgia. La sua ultima partita intera risale a due mesi fa contro il Toro. Poi tanti forfait e appena ...... che 'Dopo la richiesta di rinvio a giudizio recapitata ai vertici dellacompreso il club ... con Bergwijn a vanificare il gran lavoro di Depay, mentre è ancora De Paul a mettere in...Il francese continua a lavorare a parte e Allegri potrebbe averlo a disposizione solo verso la fine di gennaio. Una situazione che condiziona anche il ...La Juve ha ripreso ad allenarsi in vista della trasferta sul campo della Cremonese ma per Allegri non mancano le brutte notizie.