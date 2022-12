Juve | ansia per Bonucci | si è infortunato ieri in allenamento Ecco le sue condizioni

Dopo la giornata di martedì, con il primo allenamento aperto ai tifosi dalla ripresa della preparazione, questa mattina - mercoledì 14 dicembre - la Juventus si è ritrovata per proseguire la propria ...La Juventus prepara il ritorno ufficiale in campo alla Continassa. Vlahovic e Pogba tengono inAllegri, mentre Chiesa sarà il nuovo 'acquisto' per la seconda parte di stagioneSi vede anche ...,...Dopo la giornata di martedì, con il primo allenamento aperto ai tifosi dalla ripresa della preparazione, questa mattina - mercoledì 14 dicembre - la Juventus si è ritrovata per proseguire la propria ...Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno di Giuseppe Marotta alla Juventus. Tuttavia, il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani non si è detto ...