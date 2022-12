Judo | i ranking mondiali prima del Masters 2022 Sette italiani top10 | che balzo di Pirelli!

OA Sport

Un grande risultato per Gennaro che è diventato così il primo italiano ad aggiudicarsi una tappa nipponica del World tour, scalando diverse posizioni nelinternazionale dei 100 chilogrammi, ...... concludendo l'anno vincendo sia il titolo che lanazionale. Marika durante la gara ha ... Sicuramente da tenere in considerazione il risultato ottenuto da Marika, che ha iniziato a fare... Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: clamorosa rimonta per Asiago che vince all'overtime in casa di Vorarlberg All the members of the Cuban delegation ascended to the podium at the Edmonton 2022 Ibsa Pan American Judo Tournament in Edmonton, Canada. José Manuel Romero (73 kg) and Yordani Fernández (+90 kg), of ...More than half of Team USA’s athletes competing in the Pan Am U13 Championships reached the podium in Panama, winning 23 medals across eight men’s and eight women’s weight categories, including four ...