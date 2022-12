John Cena è il regalo di fine anno della WWE | ecco quando torna

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Gli appassionati sono già pronti per rispolverare il rap d’entrata di uno dei combattenti più amati (ma anche criticati) degli ultimi dieci anni di WWE. Nel bene o nel male, dipende dalle simpatie e dalle antipatie che il suo personaggio si è attirato in tantissime battaglie e vittorie,è riuscito a ritagliarsi uno spazio davvero molto consistente sulle scene del wrestling statunitense risultando uno dei migliori combattentisua generazione e, forse, anchestoria. La sua carriera parla davvero molto chiaro: il suo cammino all’interno dei ring a stelle e strisce, infatti, si è più volte impreziosita di titoli importanti detenuti, inoltre, per moltissimo tempo. La sua standing sotto ai riflettori gli ha aperto, come per The Rock, le porte del grande cinema e questa nuova professione di attore lo ha ...

Movieplayer

Raines, che usa sula tecnica dell'ipnosi regressiva per colmare i vuoti di memoria dell'uomo. ... Carol Hunnicut, direttrice di una rivista, accetta l'invito adi un distinto corteggiatore, ...La grande notizia è che re Giorgio V e sua moglie Mary verranno in visita presso per unae una ... Charles Carson, il maggiordomo Kevin Doyle: il signor Molesley, insegnante Brendan Coyle:... John Cena e Jason Momoa protagonisti dell'action comedy Killer Vacation La notizia è stata anticipata in esclusiva da Variety e poi confermata dalla stessa WWE. John Cena tornerà a calcare il ring di SmackDown nell’ultima puntata del 2022 in programma venerdì 30 dicembre ...Ottime notizie per tutti i fans di John Cena: il rapper di Boston tornerà in WWE per chiudere l'anno in bellezza ...