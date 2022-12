Jessica Selassié svela “cosa le ha dato e cosa le ha tolto” la partecipazione al Gf Vip 6

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)è tornata a parlare di sé a distanza di tempo dalla sua vittoria al Gf Vip. Lo ha fatto per il settimanale Chi, a cui ha confessato di aver imparato, finalmente, a fare i conti con sé stessa e a migliorarsi: Ho imparato ad amarmi e ora mi piaccio. Adoro prendermi cura dei miei capelli, che in passato mi hannoproblemi. Per due anni sono stata in sovrappeso, non mi piacevo, mi odiavo. Non mettevo il costume, né indossavo i pantaloncini corti. Facevo fatica a relazionarmi con gli altri e così facendo mi sono sempre più chiusa in me stessa. Il mio era un problema di salute, per fortuna ora l’ho individuato e lo sto curando. In un post ero stata criticata per il mio aspetto fisico, mi è stato detto che stavo tornando come prima del GfVip. L’ho trovato fuori luogo, non soltanto nei miei confronti, ma nei confronti di ...