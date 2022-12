Ivana Knoll dopo il ko | il bilancio della sexy fan e la provocazione al Brasile

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Serata amara, quella di ieri, per la Croazia e tutti i suoi tifosi. Modric e compagni sono stati sconfitti dall’Argentina con un secco 3-0 e, dunque, dovranno accontentarsifinale per il terzo posto di sabato pomeriggio. Tra i tifosi tristi e delusi c’è anche, lafan croata diventata famosissima durante questi Mondiali di calcio del Qatar 2022, cheil ko ha preferito chiudersi nel suo silenzio, condividendo sui social solo la folla di tifosi attorno a sè all’uscita dallo stadio. Oggi,aver smaltito la delusione, la mocroata, che ha fatto parlare di sè per gli outfit bollenti indossati allo stadio in Qatar, ha pubblicato sui social le sue riflessioni, pungendo velatamente ancora una volta il, sconfitto ...

