Iva Zanicchi a Sanremo con La Vita in Diretta E su Ballando | rilancia | «Se vinco mi presenterò in bikini» – Video

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) IvainIvanon si ferma. Quando terminerà l’esperienza acon le Stelle, la cantante continuerà ad essere nella squadra di Rai1. A febbraio, la donna commenterà il Festival di2023 in qualità di opinionista de Lainal fianco di Alberto Matano. A dare la notizia è stato lo stesso conduttore nell’appuntamento di ieri del programma pomeridiano. Approfittando della presenza di Iva, il giornalista ha dichiarato: “Ci sarà, no?… Tante cose, perché verrai al Festival, no? (…) Verrai, magari con noi? Eh, lo possiamo dire“. Alla risposta della– “Voglio Cantare” – Matano ha proseguito: “Canterai… Saremo al casinò“. Dal 6 al 10 febbraio 2023, ...

"Poteva andare peggio, poteva essere presidente della repubblica", hanno commentato in rete, mentre Selvaggia Lucarelli non ha esitato a citare, riferendosi al suo storico tifo per il .... Super. Verrebbe da dire: la più amata dagli italiani. E non parliamo di tasse, ma diche da alcuni mesi è una delle concorrenti di Ballando con le stelle (che si avvia alla finalissima il 23 dicembre). La cantante, una delle voci più bella della nostra musica, è ...Dove vedremo Iva Zanicchi dopo Ballando con le Stelle La cantante è pronta a ricoprire due ruoli molto presto!Il grande artista che ha scritto brani come «L’importante è finire»per Mina e per moltissimi altri cantanti, ora è anche un famoso ed eclettico personaggio televisivo e un opinionista ironico ...