Italian Sport Awards | revocato il premio a Moggi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Glicon una decisione dell’ultimo minuto hanno deciso di revocare ilassegnato a LucianoÈ stato ufficialmenteilalla carriera assegnato a Lucianoin occasione degli. In seguito alle numerose polemiche sul, che hanno coinvolto persino il CONI, gli organizzatori sono tornati sui loro passi ed hanno ritirato il riconoscimento in origine assegnato all’ex dirigente della Juve. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Awards ha deciso di assegnare un premio alla carriera di Luciano Moggi, l'ex d.g. della Juventus radiato nel 2018 dal mondo del calcio : il riconoscimento, patrocinato da Coni,e ...E' stato ufficialmente revocato il premio alla carriera assegnato a Luciano Moggi in occasione degliAwards . In seguito alle numerose polemiche, che hanno coinvolto persino il Coni, gli organizzatori sono tornati sui loro passi ed hanno ritirato il riconoscimento in origine assegnato ...