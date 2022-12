Italian Sport Award | bufera su Moggi | ritirato il premio alla carriera

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)è statoilassegnato a Lucianoex dirigente della Juventus e del Napoli. Va ricordato cheè stato radiato per la questione Calciopoli ai tempi della Juventus. Nonostante tutto gli era stato assegnato il. Una decisione che ha fatto esplodere una tempesta di polemiche sugli organizzatori del. Addirittura il Coni aveva preso una posizione ufficiale, con una nota: “Il CONI, in relazione ad alcune notizie diffuse impropriamente nelle ultime ore, comunica di non aver concesso alcun patrocinio relativamente all’evento Festival del Calcioo–...