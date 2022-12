Italia | Vialli | «Lascio temporaneamente la Nazionale»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’annuncio do Gianlucadi voler sospendereil suo ruolo di capo delegazione degli Azzurri Gianlucaha annunciato di voler sospendereil suo ruolo ed i suoi impegni da capo delegazione degli Azzurri. Lo si apprende da un comunicato ufficiale pubblicato dalla FIGC sul proprio sito. PAROLE – «Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo – prosegue– è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio». L'articolo ...

Il Fatto Quotidiano

