Italia | Vialli lascia la Nazionale | “L’obiettivo è superare questa fase della malattia”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Gianluca, il capo delegazione degli Azzurri, ha comunicato alla FIGC il temporaneo sospendimento dagli impegni in. Protagonista dell’Europeo e sempre al fianco del Mister Roberto Mancini, Gianlucaè nel cuore di tutti glini. Gianlucae Roberto Mancini I motivisospensione e il commento di Gravina, insieme al suo team di incologi, ha deciso di sospendere l’attività inper concentrare tutte le forze psico-fisiche contro la. Cercherà di rimettersi il prima possibile in modo di affrontare nuovamente avvenuture insieme e condividerle con tutti. Il presidenteFIGC Gravina ha commentato: «Gianluca è un protagonista assoluto ...

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, ...... la Federazione italiana calcistica, Gianlucaha voluto far sapere di non poter prendere parte ai prossimi impegni dell'del pallone come capo delegazione. 'Al termine di una lunga e ...(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei ...Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale italiana, ha annunciato oggi alla Figc la sua assenza in occasione delle prossime gare degli Azzurri, attesi nel 2023 dall'inizio delle qualificazioni ...