Istat | nel terzo trimestre calano gli occupati In crescita gli stipendi

Gli occupati in Italiaterzo trimestre 2022 sono diminuiti di 12 mila unità rispetto al secondo ( - 0,1%) attestandosi ... Lo rileva l'spiegando che sulla base dei dati non destagionalizzati si ...Le retribuzioni lorde di fatto per lavoratore dipendente sono aumentateterzo trimestre 2022 dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rileva l'sottolineando che l'aumento rispetto al trimestre precedente è dello 0,1%. Le retribuzioni lorde ...Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Nel terzo trimestre 2022 l input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è rimasto stabile rispetto al trimestre precedente ed è aumentato del 2,7% rispetto al ...Le retribuzioni lorde di fatto per lavoratore dipendente sono aumentate nel terzo trimestre 2022 dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rileva l'Istat sottolineando che l'aumento rispett ...