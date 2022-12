Ironia di Meloni sul M5s | “Diamo il Reddito ai russi per ritirarsi? Guidavate il governo che inviò le armi | grazie a nome dell' Italia”

... 29 no e 43 astenuti la risoluzione di maggioranza presentata in seguito alle comunicazioni rese dalla premier Giorgiain vista del Consiglio Europeo del 15 - 16 dicembre. L'della ...... questo basta per scatenare l'ma anche le polemiche sui social. L'eroina delle sigle dei cartoni animati, infatti, parteciperà alla festa dei primi 10 anni del partito di Giorgia. Nei ...Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Ho ascoltato le parole della Presidente del Consiglio Meloni in Senato sui soldati russi ed il reddito di cittadinanza e le ho trovate decisamente fuori luogo. Dinanzi al..Giorgia Meloni non ci sta e rispedisce al mittente le critiche di chi non è favorevole all’invio di armi e aiuti militari ...