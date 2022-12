Iran | Tajani “L' Italia condanna la violazione di diritti e libertà”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Quanto accade inè assolutamente inaccettabile: nessuno al mondo può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un essere umano e siamo fieri di essere europei perchè l'Europa è l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, nel corso del Question Time alla Camera.“Noi condanniamo con la massima fermezza ladeie dellefondamentali di un popolo cui l'è profondamente legato – ha aggiunto -. La reazione del governo di fronte alla gravità dei fattiiani è stata immediata, abbiamo chiesto di porre fine alla repressione e di ascoltare la voce dei manifestanti, convocherò l'ambasciatoreiano designato per manifestargli ...

