Iran | garanzia parlamentari tedeschi per condannati a morte

Il parlamentare tedesco Hakan Demir ha assunto la politica di due fratelli condannati a morte per aver preso parte alle proteste in Iran e cercare di impedire l'esecuzione che sembrerebbe imminente. Lo riporta Bbc Persia. Un altro membro del Parlamento tedesco ha assunto la garanzia politica di due fratelli condannati a morte per aver preso parte alle proteste in Iran e cercare di impedire l'esecuzione che sembrerebbe imminente. La Regione assegna il Premio Ipazia a Nasrin Sotoudeh in carcere in Iran per aver difeso i diritti umani. Il dissenso, anche silenzioso, non farà altro che propagarsi in tutto l'Iran finendo per accrescere la fragilità del regime.