Inter | le condizioni di Lukaku con vista Napoli sullo sfondo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Una buona notizia in arrivo per l’: Romeluè tornato ad allenarsi in gruppo dopo qualche giorno di lavoro individuale. L’attaccante belga si è quindi unito alla squadra, assieme ad André Onana (altro reduce dai Mondiali 2022 in Qatar) e con i soli Correa e D’Ambrosio a parte. Simone Inzaghi attende con ottimismo l’amichevole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti::-Chelsea, offerti 100 milioni all’. La situazione attuale-Salernitana:si,no? Ecco la risposta: quando torna? Ecco la risposta Probabili formazioni-Parma, 6^ giornata Serie A Dove vedere ...

...di Lukaku sarebbe un recupero fondamentale per l'attacco nerazzurro considerando ledi ... prima i mesi difficili al Chelsea, poi il ritorno all'dove però è stato bloccato da problemi ......l', stando alle informazioni riportate da 'Sky'. Il profilo del belga classe 1991 intriga non poco Marotta, che sa come potrebbe trattarsi di un giocatore che, se messo nelle giuste, ...Il portiere già in campo nel test dei nerazzurri contro il Betis, Marcelo disponibile per la finalina dei Mondiali ...Le ultime di calciomercato sui nerazzurri e i rossoneri hanno come protagonista una delle grandi rivelazioni del Mondiale in Qatar ...