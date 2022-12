Inter | due nuovi obiettivi per la fascia

TORINO. In seconda, su venti ragazzi soltantosono nati in Italia. Il gruppo più numeroso viene dal Marocco. Poi ci sono Senegal, Nigeria, ... nella vita di tutti i giorni tifano Juve, Toro,e ...... sono stati fatti scendere a pioggia suicori, oltre 600 palloncini colorati (biodegradabili). ... l'incontro- generazionale e la ricerca di nuovi giovani volontari per le realtà del terzo ...Dopo il ritiro di Antalya e due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti, il Napoli riprenderà quest'oggi la preparazione ...Denzel Dumfries è sempre più l'uomo indicato dai giornali, molti di essi, per la grande cessione che in casa Inter servirà a mettere a posto il ...