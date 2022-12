La Gazzetta dello Sport

Nella nota di S&P si legge che l'outlook negativo è scattato perché, senza i soldi di DigitalBits,Media and Communication SpA in questo momento, 'ha flussi di cassa di sponsorizzazione ...Ora sono disperatamente adi un compratore. Il problema sono le valutazioni. Per uscire ...mezzo miliardo di risorse in 5 anni per non fallire È il tema annoso e drammatico dell'ma in ... Inter, caccia al nuovo sponsor di maglia: le quattro ipotesi sul tavolo Esposito Inter, l’avventura del giovane talento nerazzurro all’Anderlecht potrebbe già essere giunta ai titoli di coda ...Sarà avviata nelle prossime ore da parte dell'Aeronautica militare un'inchiesta di sicurezza del volo in merito ...