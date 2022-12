Insigne si allena al Collana | niente Castel Volturno | il motivo

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lorenzoè tornato in Italia e si stando allo stadiodi Napoli, non al centro sportivo di. Il giocatore del Toronto è rientrato a Napoli per la pausa della Mela, in vista della nuova stagione. Il giocatore si tiene in forma ed ha chiesto al Napoli di potersire al centro sportivo di. Ma la richiesta è stata rigettata per motivi assicurativi e di opportunità, scrive Repubblica. Dunquecontinuerà adrsi aldi Napoli, in attesa di fare rientro negli Usa per cominciare la preparazione con Toronto. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.