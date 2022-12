Influenza australiana | il Ministro della Salute | Questo Natale è da affrontare con senso di responsabilizzazione

'L'- rimarca - è sempre da considerare una malattia impegnativa che si accompagna ad un carico di malattia elevato e potenzialmente letale. Quello che cambia da stagione a stagione è l'...Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci , interviene a 'Zona Bianca' sul preoccupante dato dell'che ha colpito circa 3,5 milioni d'italiani. 'Credo che questo sia un Natale da affrontare con senso di responsabilizzazione. Dobbiamo tutelare i fragili e gli anziani ...Quest’anno la conoscono tutti come l’Australiana, ma in realtà i virus influenzali che colpiscono nella stagione invernale provocano più o meno gli stessi sintomi… Leggi ...Boom di casi influenzali, il picco atteso durante le festività natalizie Ospedali sotto stress e farmacie in affanno per alcune medicine: questi gli effetti dell'influenza Australiana che sta imperver ...