"Ineccepibile in Europa". Anche Monti elogia il governo Meloni

'Sono lieto di poter dire che il rapporto del governo con l'Ue è stato positivo, quasi', salvo 'per qualche schermaglia pittoresca e poco utile con la Francia'. Lo ha detto ...in...... regalandovi una nitidezzain ogni situazione. La smart TV LG OLED Ai ThinQ C2 è ... società multinazionale con sede in Cina che ha iniziato a diffondersi insolo nel corso degli ...Il senatore a vita Mario Monti plaude all'azione del governo Meloni in Europa. Poi, rivolgendosi direttamente al premier: “Lei ha l'occasione di essere preziosa in Europa" ...Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Sono lieto di poter dire che il rapporto del governo con l'Ue è stato positivo, quasi ineccepibile", salvo "per qualche schermaglia pittoresca e poco utile con ...